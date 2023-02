Trasporti: 2 nuove linee 'bus & bike' da aprile a Genova

Due nuove linee di trasporto pubblico 'bus & bike', ossia attrezzate per avere a bordo anche biciclette, da aprile avvicineranno la costa e l'entroterra della città metropolitana di Genova collegando Brignole con Torriglia e Chiavari con Santo Stefano d'Aveto.

Lo prevede un nuovo progetto sperimentale di mobilità sostenibile ideato dall'azienda di trasporto pubblico locale Amt su input delle associazioni ciclistiche con la collaborazione della città metropolitana di Genova, dei comuni interessati e degli enti parco.

"Si tratta di due servizi che uniranno trasporto pubblico, sport, turismo e natura, - spiega la presidente di Amt Ilaria Gavuglio - su alcune corse delle linee 711 Chiavari FS-Santo Stefano d'Aveto e 725 Genova Brignole-Torriglia sarà possibile trasportare con sé anche le biciclette".

"Sono molto soddisfatto che quanto espresso nel 'Biciplan' varato dall'ente stia prendendo forma. - commenta il consigliere metropolitano delegato ai Trasporti Claudio Garbarino - Il trasporto delle bici con i mezzi del trasporto pubblico locale è pratica comune in altri Paesi europei, quello che presentiamo oggi in via sperimentale sicuramente verrà sviluppato in un prossimo futuro su altre linee".

Il servizio sperimentale 'bus & bike' inizierà ad aprile senza una data di scadenza, quantomeno per tutta l'estate 2023, il costo per il trasporto delle bici da aggiungere al normale titolo di viaggio non è ancora stato stabilito. In partenza nel genovesato anche il servizio su prenotazione 'RentBUS&Bike', attrezzato per il trasporto di 10 bici.