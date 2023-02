Tesla Model Y indossa la divisa negli Usa

La Tesla Model Y indossa la divisa, precisamente nel dipartimento di polizia del Somerset nel Wisconsin, dove il Suv è entrato in servizio per pattugliare le strade. La scelta è stata dettata anche dalle prestazioni dell’auto, la quale offre un azzeramento dell’inquinamento acustico, oltre ad un abitacolo decisamente ampio.

Ma le motivazioni principali, espresse dal capo della polizia del Somerset, Joel Trepczyk, in base a quanto pubblicato da Electrek, sono essenzialmente di carattere economico. Nello specifico, il Suv elettrico non richiede alcun cambio d’olio, presenta una batteria progettata per 500.000 miglia, motori progettati per 1.000.000 di miglia, ed una garanzia di cinque anni o 125.000 miglia sulla trasmissione e sulla batteria.

Il dipartimento si è avvalso dei fondi dell'American Rescue Plan Act per acquistare la Model Y che, dopo gli incentivi, aveva un costo di circa 60000 dollari, e che nei prossimi 10 anni farà risparmiare al dipartimento più di 80.000 dollari.