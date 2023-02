Stellantis: mobilità accessibile tema 'Freedom of Mobility'

"In un mondo decarbonizzato, la mobilita' sara' libera e accessibile solo a pochi fortunati?': è il tema dell'edizione inaugurale del dibattito organizzato dal Freedom of Mobility Forum, promosso da Stellantis e gestito da Wavestone. Al centro i costi ambientali, sociali e finanziari indispensabili a garantire a tutti una mobilità libera, accessibile, sostenibile e sicura, nonché l'influenza dello status socioeconomico e geografico sull'accesso alla mobilità stessa. A moderare il confronto aperto tra i partecipanti all'evento sarà Cecilia R. Edwards, partner di Wavestone, società di consulenza globale specializzata nella trasformazione aziendale, annoverata da Forbes tra le "Migliori società di consulenza manageriale del mondo" nel 2022.

"Questo sforzo di trasformazione collaborativo globale ha il potenziale per influire concretamente sulla qualità di vita della collettività e sul futuro del nostro pianeta", spiega Cecilia Edwards ch ha esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro che vedono la collaborazione di leader aziendali, politici e filantropi su questioni sociali di primaria importanza.