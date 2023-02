Prezzi benzina e gasolio continuano a scendere alla pompa

Proseguono i ribassi sulla rete di benzina e gasolio. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip è scesa di 2 centesimi sul diesel, Tamoil e Q8 di 1 centesimo su benzina e 2 centesimi sul diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di martedì mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,869 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,870, pompe bianche 1,867), diesel a 1,811 euro/litro (-10, compagnie 1,882, pompe bianche 1,879). Benzina servito a 2,010 euro/litro (-2, compagnie 2,051, pompe bianche 1,927), diesel a 2,024 euro/litro (-8, compagnie 2,066, pompe bianche 1,939). Gpl servito a 0,801 euro/litro (+4, compagnie 0,805, pompe bianche 0,795), metano servito a 1,945 euro/kg (-71, compagnie 2,004, pompe bianche 2,006), Gnl 1,863 euro/kg (-69, compagnie 1,886 euro/kg, pompe bianche 1,845 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,944 euro/litro (servito 2,205), gasolio self service 1,957 euro/litro (servito 2,223), Gpl 0,896 euro/litro, metano 2,007 euro/kg, Gnl 1,837 euro/kg.