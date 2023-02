Rolls-Royce: lo Spirit of Ecstasy compie 112 anni

Rolls-Royce celebra l'anniversario numero 112 del suo simbolo, noto in tutto il mondo, che risponde al nome di Spirit of Ecstasy. I disegni originali risalgono al 1911 e sono opera dell'illustratore e scultore Charles Sykes.

Mentre le sue origini nascondono, ancora oggi, misteri ed intrighi. La proprietà intellettuale del brand, di quella che è diventata un'icona globale, risale al 6 febbraio 1911. Da quel giorno si è evoluta nel tempo, adottando posizioni diverse, più alta o più bassa, ma sempre con l'eleganza che la contraddistingue. Per i clienti ed i fan della Rolls-Royce incarna l'ambizione, la realizzazione, l'eccellenza e il successo. Inoltre, ispira grandezza, ed ogni automobile su cui campeggia deve essere degna della sua presenza. Ora, per il suo anniversario numero 112, si presenta nella sua veste più snella e atletica, visto che è stata ricreata nel 2022 per la Spectre, la vettura completamente elettrica del marchio, nonché la Rolls-Royce più aerodinamica di sempre.