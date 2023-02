Aspi: la Milano Laghi verso la quinta corsia a settembre

A un secolo dalla sua prima inaugurazione, l'A8 Milano Laghi si accinge a diventare la prima e unica unica autostrada a 5 corsie in Italia. "A fine agosto completeremo i lavori (partiti ad aprile 2019, ndr), quindi, pensiamo di riuscire a inaugurare l'infrastruttura i primi di settembre", ha detto l'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, in occasione della visita al cantiere a Lainate (Milano), con il ministro delle Infrastrutture e dei Traporti, Matteo Salvini. Il progetto realizzato da Autostrade per l'Italia ha l'obiettivo di aumentare la capacità di uno dei tratti più trafficati del Paese - 120.000 veicoli al giorno, con picchi di 150.000 - fungendo da collegamento tra le più grandi direttrici del Nord Italia. Giunto a circa il 70% di avanzamento, l'intervento prevede la realizzazione di una corsia aggiuntiva tra la barriera di Milano nord e l'interconnessione con l'autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per un totale di circa 4,4 chilometri. "Grazie a un investimento complessivo di circa 147 milioni di euro - sottolinea Aspi - l'infrastruttura migliorerà i tempi di percorrenza, con un risparmio pari a 1 milione di ore l'anno".