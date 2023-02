All'asta una rara Shelby 427 Cobra

Un esemplare delle sole 998 Shelby Cobra costruite, precisamente una Shelby 427 Cobra del 1966, appartenuta a Carroll Shelby ed al CEO di Ford Jim Farley, è attualmente in vendita sul sito di aste online Autohunter.

Attualmente mancano 6 giorni al termine della vendita all'asta e l'offerta raggiunta è di 617600 dollari, per cui è probabile che il prezzo possa salire.

Contraddistinta dal numero di telaio CSX3195, la vettura è stata restaurata nel 2012 adottando una livrea blu con strisce bianche.

La medesima combinazione di colori della Cobra che Farley aveva venduto in passato ad Axl Rose, frontman dei Guns N' Roses.

Leggera e potente, la Shelby 427 Cobra in questione è spinta da un V8 Ford rivisitato da Roush ed accoppiato ad un cambio manuale a 4 velocità per scaricare sulle ruote posteriori una potenza compresa tra 525 e 550 CV.