A Cecina quattro nuovi autovelox

Quattro postazioni fisse per il controllo elettronico della velocità entreranno in funzione a Cecina a partire da metà della prossima settimana. E' quanto annunciato, in una nota, dal Comune. Le nuove postazioni a seguito di un'attenta valutazione da parte dell'amministrazione comunale e della polizia municipale del Comune di Cecina, e dopo aver ricevuto l'autorizzazione della prefettura di Livorno. Gli autovelox saranno posizionati uno sull'Aurelia lato Sud zona Cedrino, uno sull' Aurelia lato Nord all'altezza del ristorante 'La Cicala che Ride', uno in via dei Campilunghi località la Mazzanta e uno in via Ginori, a Marina di Cecina, all'altezza dell'ex zuccherificio. L'apparecchio di rilevazione elettronica, tornato in funzione da gennaio, spiegano dal Comune, girerà sulle quattro postazioni in maniera periodica. "La scelta sul loro posizionamento - dichiara il comandante della polizia municipale Armando Ore - non solo si è basata sulle richieste pervenute dai cittadini, ma è stata oggetto anche di una valutazione più ampia dettata dalla pericolosità delle strade presenti sul territorio. Questi strumenti consentiranno un maggiore rispetto del limite di velocità imposto dal codice della strada, contribuendo alla prevenzione degli incidenti e conseguentemente alla sicurezza dei cittadini".