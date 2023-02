Mercedes-Benz 320 del 1937, l'ambulanza confortevole

Una confortevole vettura stradale trasformata in ambulanza. È la storia della Mercedes-Benz 320 del 1937 acquistata dal produttore di strumenti musicali Hohner, nella città tedesca di Trossingen, per il suo servizio medico aziendale.

Spinta da un motore sei cilindri da 3,2 litri e 57 kW/78 CV, all'interno è dotata di barelle per due pazienti sul lato sinistro, una sopra l'altra. La barella inferiore può essere caricata e scaricata in modo rapido e veloce, poiché poggia su un carrello a rulli guidato da rotaie. La panca sulla destra è presumibilmente dedicata ad un assistente, per uno standard tutto sommato migliore rispetto alle normali ambulanze dell'epoca.



Questa ambulanza fornisce alcune interessanti soluzioni per il trasporto di emergenza, come il contenitore per un oggetto cilindrico, probabilmente destinato ad una bombola di ossigeno per la respirazione forzata. L'allestimento di questa ambulanza del 1937 è stato costruito da Lueg a Bochum secondo un sistema brevettato. Sfrutta al massimo l'altezza e la lunghezza ed è progettato specificamente per il trasporto dei pazienti. La parte anteriore fino al parabrezza corrisponde all'originale Mercedes-Benz 320. Dietro la cabina di guida si trova il compartimento per pazienti e assistenti.