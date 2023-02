I suoni elettrici Bmw passando dal Festival di Sanremo

La musica interpreta la mobilità elettrica, per Bmw Italia che passa anche dal Festival di Sanremo. Uno speciale progetto di comunicazione per raccontare il modo di vedere e interpretare l'elettromobilità dell'azienda, è stato infatti la base per lo spot, diretto da Giacomo Boeri, che andrà in onda in esclusiva durante la programmazione del Festival di Sanremo.

Il progetto verte su Bmw IconicSounds Electric sui suoni di una Bmw elettrica che sono stati riprodotti sinfonicamente da alcuni allievi dell'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala, diretti dal maestro Pietro Mianiti, e digitalmente nell'auto.

"E' un progetto innovativo - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - che avrete modo di apprezzare a partire da domani durante la programmazione della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo".

"Questa iniziativa - ha detto ancora Di Silvestre - è la perfetta interpretazione di quello che lo scorso anno abbiamo raccontato nella mostra 'The Italians' touch' che abbiamo ospitato nella nostra House of Bmw di Milano. Esprime cioè la voglia del team di Bmw Italia di farsi ispirare da personaggi straordinari come Giugiaro, Michelotti, Ravaglia, Zanardi, per dare un contributo importante e significativo all'azienda in termini di innovazione e capacità di ispirare il mercato".

Il suono interpretato dagli allievi dell'Orchestra dell'Accademia Teatro alla Scala, è la partitura di uno dei Bmw IconicSounds Electric, ovvero i suoni creati dal Bmw Group per dare voce alle vetture a emissioni zero della gamma. In particolare, è stato scelto My Mode Expressive, la cui tonalità di base consiste in una nota di violino e alla quale si sovrappone un altro suono più acuto quando si accelera.