Fiumicino, a marzo via ai lavori sul viadotto

Partiranno nel mese di marzo i lavori di demolizione e ricostruzione di 650 metri dei due viadotti affiancati di Via dell'Aeroporto, a Fiumicino. Lo rende noto, dalla sua pagina social, l'assessore ai Lavori Pubblici di Fiumicino, Angelo Caroccia."Come avevamo previsto Anas si sta organizzando per la partenza dei lavori per la ricostruzione del viadotto, con il cantiere che partirà a Marzo - afferma Caroccia - Nel mentre l'Amministrazione Comunale sta lavorando da tempo per una viabilità alternativa per i mezzi pesanti e per evitare che il traffico diventi insostenibile durante il periodo dei lavori. E' un'opera di totale competenza di Anas: ovviamente il Comune di Fiumicino collaborerà dal punto di vista della viabilità; già nei mesi precedenti abbiamo studiato con Anas, Città Metropolitana le soluzioni ottimali per ampliare la viabilità secondaria, rispettando il nostro impegno". Costruito in cemento armato negli anni 60, il viadotto, sulla principale arteria di collegamento tra l'aeroporto, Fiumicino ed Ostia, la Ss296 della Scafa, 3500 auto l'ora nei momenti di punta, è percorso ogni giorno da migliaia di pendolari e visitatori romani. Il tratto di 650 metri interessato dai lavori è costituito da 26 pile con una campata di lunghezza media di 25 metri e una larghezza della singola carreggiata di 7 metri.

Secondo il cronoprogramma annunciato ad ottobre scorso da Anas, alla vigilia della cantierizzazione delle opere preliminari, i lavori complessivamente dureranno 26 mesi ed i lavori di demolizione e ricostruzione riguarderanno prima la carreggiata in direzione aeroporto (a monte), mantenendo in esercizio l'esistente in direzione Ostia (a mare) che verrà trasformata in doppio senso di marcia. Successivamente verrà ribaltato il traffico sulla nuova carreggiata, consentendo gli interventi su quella in direzione Ostia.