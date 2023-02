Benzina, prezzi in calo. Giù anche diesel malgrado embargo

Prosegue la discesa dei carburanti sulla rete italiana, in particolare per il diesel. Lo rileva Quotidiano energia, spiegando che con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ancora in calo alla chiusura di venerdì nonostante l'avvio dell'embargo sui prodotti petroliferi russi, sabato Eni ha tagliato di nuovo il prezzo raccomandato del diesel di 1 centesimo. I ribassi decisi dagli operatori in questi giorni si riversano dunque sui prezzi praticati alla pompa, con la media nazionale del diesel self tornata sotto 1,9 euro al litro. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Qe dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 5 febbraio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,876 euro al litro (1,881 il dato precedente). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,898 euro al litro (contro 1,916). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,016 euro al litro (2,021 il dato precedente). La media del diesel servito è 2,038 euro al litro (contro 2,057). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,794 e 0,823 euro al litro (no logo 0,791). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,937 e 2,219 (no logo 2,045).