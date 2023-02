Campania, blitz contro parcheggiatori: 20 euro per auto sportive

Sedici parcheggiatori abusivi sono stati denunciati dai carabinieri durante i controlli del sabato sera sulla movida. Dieci quelli identificati nel quartiere Bagnoli. In circa 200 metri di strada, davanti ai locali di Coroglio, venivano chieste tariffe differenziate in base ai veicoli da sistemare, anche invadendo i marciapiedi: fino a 20 euro per un'auto sportiva, 10 per scooter e moto.

Quattro i parcheggiatori denunciati a Posillipo, tutti in via Petrarca.

Uno di questi applicava una tariffa extra quando oltre a cercare parcheggio, i turisti chiedevano di scattare loro una foto con il panorama napoletano sullo sfondo. Due infine le denunce a Fuorigrotta, in viale Augusto.

In via Toledo invece i militari hanno sedato una violenta colluttazione scoppiata dopo uno scontro tra due scooter.

Due fratelli a bordo del primo scooter si sono lanciati contro un 20enne che ritenevano responsabile dell'incidente, dando vita a una rissa a colpi di casco. Tutti e tre sono stati identificati e denunciati per lesioni personali aggravate.

Infine, in collaborazione con i militari del NIL e del NAS, sono stati ispezionati diversi bar e pub. In un locale in vico Vetreria sono state rilevate violazioni alla normativa sul lavoro e scoperti quattro lavoratori in nero sui 17 impiegati.

Sequestrati circa 100 chili di alimenti perché conservati in modo inadeguato.