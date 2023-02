Polizia Stradale, oltre 17mila veicoli controllati a gennaio

Oltre 17mila veicoli controllati, 140 conducenti trovati alla guida con tasso alcolico superiore alla soglia consentita e 23 trovati in stato di alterazione per uso di droghe. Sono i dati che emergono dai controlli eseguiti dalle pattuglie del Compartimento della Polizia stradale di Torino, con competenza su tutta la rete autostradale e stradale del Piemonte e della Valle d'Aosta, nel mese di gennaio.

Attività nell'ambito delle operazioni di contrasto alle stragi del sabato sera. "Per gli autisti professionali - spiegano dalla polizia stradale - è stata attuata inoltre, una campagna mirata a verificare la regolarità dello stato psicofisico anche attraverso la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo, fondamentali per garantire la necessaria lucidità di chi guida per lavoro". Per monitorare il trasporto professionale delle merci e delle persone sono stati predisposti specifici controlli anche alle barriere e ai caselli posizionati su tutta la rete autostradale. Le violazioni riscontrate sull'utilizzo improprio o comunque ad un mancato utilizzo del cronotachigrafo sono state 60, con una sanzione amministrativa prevista nel massimo fino ad euro 7.750 per chi altera il dispositivo, mentre le violazioni derivanti dal mancato rispetto dei tempi di guida sono state 349, con una sanzione amministrativa prevista nel massimo fino ad euro 7.694.