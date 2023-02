Di Silvestre, con BMW X1 forte impulso alla mobilità elettrica

Nella sua terza generazione, la nuova BMW X1 vanta un design di carattere, grande abitabilità, una digitalizzazione avanzata e, per la prima volta, anche un sistema di propulsione completamente elettrico.

"Nella nuova BMW iX1 - ha affermato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e CEO di BMW Italia - il piacere di guidare e la versatilità si uniscono alla mobilità senza emissioni. La BMW iX1 porta il piacere di guidare a zero emissioni in un segmento di veicoli in crescita a livello mondiale, rendendolo accessibile a un pubblico molto ampio. Il SAV compatto alimentato dalla più recente tecnologia BMW eDrive - ha aggiunto Di Silvestre - ha quindi il compito di dare un forte impulso all'accelerazione della mobilità elettrica e siamo convinti che si darà un contributo chiave al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di elettrificazione della nostra flotta, insieme agli altri 14 modelli già in produzione dall'inizio di quest'anno".

BMW X1 è il modello di accesso al mondo delle BMW X ed "è più importante che mai per il nostro mercato, dove è sempre stata fondamentale e strategica per le nostre performance. Non per niente siamo il terzo mercato di vendita al mondo. BMW X1 è il modello BMW più venduto in Italia dal 2016. Dal lancio della prima generazione del 2009 ne sono stati vendute più di 2,7 milioni a livello mondiale di cui oltre 125.000 in Italia".

"Il lancio della nuova BMW X1 - ha sottolineato il Presidente e CEO di BMW Italia - è stato un grande successo, risultato di un lavoro straordinario di cui siamo orgogliosi e che abbiamo fatto insieme ai nostri partner di vendita. Siamo partiti con una consistente campagna di pre-lancio la scorsa estate, alla quale è seguita senza soluzione di continuità la comunicazione sui canali televisivi e digitali, che insieme al lavoro sul territorio delle Concessionarie ha contribuito a creare un buon portafoglio ordini, 4mila dei quali raccolti ancora prima del debutto sul mercato. Con questi numeri possiamo dire che la nuova BMW X1 è il SAV più desiderato del mercato e ne siamo orgogliosi, perché esprime design, tecnologia e digitalizzazione nel tipico stile BMW".