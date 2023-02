Ford torna in Formula 1 dal 2026, partnership con Red Bull

Dopo più di vent'anni, Ford torna in Formula 1 dopo averne dominato le classifiche alla fine degli anni Sessanta e Settanta. A riportare nel Circus l'Ovale Blu sarà una partnership tecnica e strategica con Red Bull Powertrains, che fornirà i motori sia al team Oracle Red Bull Racing che alla Scuderia AlphaTauri, dal 2026 e fino almeno al 2030. A partire dal 2023, Ford e Red Bull Powertrains lavoreranno quindi in sinergia per sviluppare il propulsore che risponderà anche alle nuove normative tecniche, che prevedono un motore elettrico da 350kW e un nuovo motore a combustione in grado di funzionare mediante l'utilizzo di carburanti completamente sostenibili, che saranno pronti per la stagione 2026.





"Questo è l'inizio di un nuovo emozionante capitolo nella storia di Ford motorsports - ha commentato il presidente esecutivo Bill Ford - che ha avuto inizio quando il mio bisnonno ha vinto una gara che ha permesso di fondare la nostra azienda.

Ford, insieme ai campioni del mondo in carica Oracle Red Bull Racing, torna ai vertici di questo sport, portando la sua lunga tradizione di innovazione, sostenibilità ed elettrificazione in una delle vetrine più visibili del mondo".

"Il ritorno di Ford in F1 - sottolinea Jim Farley, presidente e ceo di Ford Motor Company - incarna la direzione che l'azienda ha intrapreso: creare veicoli sempre più elettrificati, connessi e moderni". Nonostante un'assenza che dura dal 2004, Ford rimane il terzo produttore di motori di maggior successo nella storia della F1 con dieci campionati costruttori e tredici campionati piloti conquistati.

"La notizia di oggi che Ford arriverà in Formula 1 dal 2026 - ha detto Stefano Domenicali, presidente e Ceo della Formula 1 - è importante per questo sport e siamo entusiasti di vederli unirsi agli altri partner automobilistici già presenti".

"Ci sono pochi produttori che hanno una storia di sport motoristici così celebrata come la Ford - ha commentato invece il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem - e vederne il ritorno al Campionato del Mondo di Formula Uno è un'ottima notizia".

Nel 2026 Ford sarà l'unico produttore ad essere impegnato in un così ampio spettro di discipline motoristiche che vanno dalla Formula 1 all'Endurance e alle discipline dell'Imsa, dalla 24 Ore di Le Mans con Mustang al Wrc con la Ford Puma Hybrid Rally MSport, passando per Nascar, Nhra e Supercars, ancora con Mustang.