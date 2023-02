"Cieco assoluto" guidava l'auto, sequestrati 200 mila euro

La Guardia di Finanza di Padova, su delega della locale Procura della Repubblica, ha eseguito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, emesso dal Gip, di somme indebitamente percepite come pensione di invalidità civile, fino a 200 mila euro, a un uomo che, riconosciuto "cieco assoluto" dalla Commissione Provinciale Sanitaria di Padova, aveva richiesto e ottenuto il rinnovo della patente. L'indagine della Compagnia di Piove di Sacco (Padova) con analisi documentale, appostamenti e pedinamenti, testimonianze, ha permesso di raccogliere elementi ritenuti utili a supportare l'ipotesi dell'incompatibilità delle azioni quotidianamente svolte dall'uomo con la patologia. L'indagato è stato fermato alla guida dell'automobile intestata al proprio figlio, a un posto di controllo su strada, ed era stato visto nei pressi e all'interno dell'ospedale senza aiuto. Aveva addirittura fatto la firma per una formalità di tipo familiare. E' stato quindi denunciato per l'ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, con contestuale proposta di misura cautelare reale, accolta dal Gip che ha emesso il decreto di sequestro preventivo.