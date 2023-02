Bugatti Chiron Profilée venduta a 10,8 milioni di dollari

La Bugatti Chiron Profilée è l'auto nuova che ha ottenuto il prezzo di vendita maggiore in una vendita all'asta. Infatti, è stata battuta da RM Sotheby's a circa 10,8 milioni di dollari, l'equivalente di 9.792.500 euro Si tratta di una cifra che è andata ben oltre le previsioni, che indicavano tra i 4,6 ed i 6 milioni di dollari la stima di vendita per la sportiva francese. La Chiron Profilée si distingue per l'esclusiva livrea Argent Atlantique, che si alterna con il Bleu Royal Carbon, con fibra di carbonio a vista, per la zona inferiore del corpo vettura. Vanta un motore da 1.500 CV, e sfrutta rapporti di trasmissione più corti del 15% per scattare da 0 a 100 km/h in 2,3 secondi, ed arrivare ai 200 km/h con partenza da fermo in 5,5 secondi. Inoltre, la velocità massima di 380 km/h, è superiore di 30 km/h alla punta velocistica della Chiron Pur Sport. A renderla particolarmente appetibile per i collezionisti più facoltosi è il fatto che sia una one-off, per cui un domani è destinata a crescere ulteriormente di valore.