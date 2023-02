Dal 6 al 16/2 nuova chiusura della Tito-Brienza

La Tito-Brienza sarà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra Satriano sud e Brienza, dalle ore 9 del 6 febbraio alle ore 19 del 16 febbraio. La chiusura - secondo quanto reso noto dall'Anas - è necessaria per completare la prima campata del viadotto "Capoferro" e per "le operazioni propedeutiche all'apertura della deviazione" di un tratto della strada vicino alla galleria "Santa Lucia". "Successivamente, l'avanzamento delle attività in quota in corrispondenza dei due nuovi viadotti - all'occorrenza, per ragioni di sicurezza - potrà richiedere l'attivazione del senso unico alternato per lavorazioni sul viadotto 'Capoferro' e per il 'Murge' fino al prossimo 30 marzo".