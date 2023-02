Presentato Frecciarossa con livrea Ducati Corse

E' stato presentato al pubblico alla stazione Termini di Roma il Frecciarossa con una speciale livrea dedicata a Ducati Corse. Sul treno campeggia l'immagine del campione del mondo di MotoGP Francesco Bagnaia con la Ducati Desmosedici GP 2023. "Siamo orgogliosi di questa giornata, con due eccellenze che rappresentano l'Italia in Europa e nel mondo, accomunate da tecnologia, passione, innovazione. E' un bell'esempio di come il nostro Paese possa esportare non solo prodotti legati al lusso, ma anche tanta tecnologia, manifattura, competenza e innovazione", ha dichiarato l'amministratore delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris. "Oggi - ha sottolineato - testimoniamo l'importanza per il nostro gruppo dello sport e dei valori che rappresenta". Il nostro Gruppo e Ducati "sono accomunati da tanta tecnologia", ha spiegato l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi. "Il Frecciarossa 1000", ha concluso Corradi, "è un concentrato di altissima tecnologia, perché può portare 500 persone fino a 360 chilometri orari in giro per l'Italia. C'è tanto saper fare dell'Italia".