In Gb Mustang Mach-E diventa carro funebre e limousine Etive

Lo specialista britannico Coleman Milne, noto per avere in catalogo un carro funebre elettrico basto su piattaforma Tesla Model S, ha presentato un significativo allagamento della sua gamma di veicoli a batteria con il carro funebre e la limousine Etive entrambi realizzati partendo dalla Ford Mustang Mach-E.

La gamma premium Etive prende il nome da un fiume nelle Highlands scozzesi occidentali e combina la più recente tecnologia dei veicoli elettrici con i rinomati standard di qualità di Coleman Milne. Entrambi i veicoli sono offerti nel Regno Unito e negli altri mercati dell'Europa in configurazione con guida a sinistra e a destra e saranno disponibili per essere prenotati nella prima metà del 2023. L'omologazione per il modello dovrebbe essere raggiunta entro la fine del primo trimestre di questo anno.

Coleman Milne - si legge nella nota - effettuerà per gamma Etive test accelerati di durabilità strutturale a Millbrook nei prossimi mesi per convalidare la garanzia di 40.000 miglia di utilizzo stradale. Graham Clow, national sales director di Coleman Milne ha dichiarato che “l'eccellente rapporto di lunga data che abbiamo con Ford ci ha permesso di modellare la gamma sulla sua piattaforma Mach-E base perfetta per un carro funebre e una limousine comodi, silenziosi e rispettosi dell’ambiente”.

La limousine Etive a emissioni zero è stata costruita ponendo al centro il confort dei passeggeri, incorporando un'altezza complessiva del veicolo di 114 mm in più. Progettato per il trasporto di sette passeggeri oltre al conducente, il veicolo è lussuosamente arredato ed è disponibile con vetri completamente oscurati. Sia il carro funebre che la limousine utilizzano una batteria da 75 kWh, in grado di fornire un'autonomia stimata fino a 200 miglia con un tempo di ricarica del 10-80% di 38 minuti, sfruttando sistemi rapidi fino a 115 kW.