All'asta una leggendaria Subaru Impreza di Colin McRae

Una delle leggendarie Subaru Impreza da rally guidate da Colin McRae è in vendita. La storia nel mondo delle competizioni del celebre modello della casa delle pleiadi, è stata scritta negli anni Novanta, quando icone del rally come McRae l'hanno portata alla conquista di gare e titoli mondiali. Ora, proprio una delle auto guidate dal celebre pilota è offerta all'asta da Silverstone Auction.



La Subaru Impreza S5 Wrc P2 Wrc è quella che ha gareggiato per la prima volta al Rally di Monte Carlo 1997, guidato da McRae e dal suo co-pilota Nicky Grist. Utilizzata successivamente da un team privato, tra il 1998 e il 2000, l'Impreza ha raggiunto una serie di vittorie e guadagnato il titolo del campionato ungherese nel 1998 e 1999.

Tra il 2001 e il 2002, l'Impreza oggi all'asta è tornata nel Regno Unito e il suo attuale proprietario l'ha utilizzata per un'altra manciata di gare, ottenendo buoni risultati anche messa a confronto di auto da rally decisamente più moderne. L'Impreza è anche stata convertita alla guida a destra per competere meglio nei rally sulle isole britanniche.

Il motore e il cambio sono stati ricostruiti solo poche centinaia di miglia fa, e per gli ultimi sette anni, l'auto è stata preparata e gestita da Ejm Preperations. Nonostante la sua età, l'ex di McRae ha recentemente fatto numerose apparizioni pubbliche, tra le quali anche quella vittoriosa al Wethersfield Stages Rally nel 2016 e nel 2017.

L'asta è prevista per il prossimo 25 febbraio allo Stoneleigh Park. La cifra stimata di vendita si aggira tra le 340.000 e le 380.000 sterline.