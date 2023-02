Smog: Torino, da domani di nuovo fermi i diesel

Torna il blocco dei diesel a Torino. Domani e venerdì, prossimo giorno di controllo, entra nuovamente in vigore il livello 1 delle misure di limitazione del traffico. Secondo quanto previsto da semaforo antismog arancione, che scatta con il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di pm 10 nell'aria per tre giorni consecutivi, per il trasporto persone è previsto il blocco dei veicoli diesel con omologazione fino a Euro 5 valido tutti i giorni dalle 8 alle 19.

Per i veicoli adibiti al trasporto merci si bloccheranno anche i diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4, tutti i giorni sempre dalle 8 alle 19. Con il semaforo arancio si fermeranno anche i veicoli dotati di dispositivo Move In.