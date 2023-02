Mobilize e Saint-Quentin-en-Yvelines insieme per mobilità

Nuovo accordo firmato, tra l'agglomerato urbano di Saint-Quentin-en-Yvelines e Mobilize, per l'analisi dettagliata dei dodici comuni del territorio in termini di qualità e sicurezza stradale, inquinamento acustico, emissioni inquinanti e offerta di punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Con questa collaborazione, Saint-Quentin-en-Yvelines diventa di fatto una vetrina per le innovazioni proposte da Mobilize ai territori tramite partner tecnologici vicini agli enti locali, come Logiroad. Lo studio, che sarà consegnato a alla fine del primo trimestre 2023, si basa su 5 servizi sviluppati da Mobilize con il supporto dei team digitali e ingegneristici del Gruppo Renault: in particolare, Smart Road Monitoring esegue una diagnosi della qualità delle strade per ottimizzare la gestione dei lavori di riqualificazione da effettuare.

Safety Road individua invece le aree del territorio più esposte al rischio di incidenti per fissare le priorità degli interventi da effettuare e valutarne l'impatto.

Se poi Reduction of Noise Pollution stabilisce l'impatto del traffico stradale sull'inquinamento acustico per fissare le priorità degli interventi da effettuare per ridurlo, il servizio Traffic & Reduction of Air Pollution combina dati come il traffico, il comportamento degli automobilisti (velocità, frenate, ecc.), la motorizzazione dei veicoli, l'anno di produzione e la qualità delle strade alle informazioni sull'inquinamento per aiutare le città a ridurre le emissioni.

Smart Ev Charging Places, infine, è il servizio che analizza il territorio e le abitudini degli utenti dei veicoli elettrici per proporre la migliore strategia di distribuzione delle colonnine di ricarica, a livello di posizionamento e numero.

L'obiettivo della collaborazione è quella di porre i dati al centro delle riflessioni sull'evoluzione della smart city sostenibili, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti e permettere a tutti gli utenti di beneficiare di servizi pubblici più innovativi e performanti.