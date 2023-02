Ford Mustang 2024 venduta all'asta per 565 mila dollari

La Ford Mustang 2024 arriverà sul mercato americano quest'estate, ma la prima prodotta è stata recentemente battuta all'asta da Barrett-Jackson, a Scottsdale, in Arizona, per 565.000 dollari. Il ricavato andrà a favore di una associazione per la lotta contro il diabete.

Non è la prima volta che una Ford Mustang viene messa all'asta per solidarietà; infatti, nel 2019 una Shelby GT 500 fu venduta per 1,1 milioni di dollari. La variante 2024 della muscle car dell'ovale blu avrà motorizzazioni con potenze che andranno dai circa 310 CV della EcoBoost, agli oltre 490 CV della Dark Horse. La vettura in questione potrà essere scelta con la trasmissione manuale a 6 marce, o in abbinamento con il cambio automatico a 10 rapporti. Si tratta della settima generazione di una delle muscle car più conosciute, che, con il modello precedente ha conquistato anche la clientela europea confrontandosi con vetture sportive blasonate senza timori reverenziali.