Viabilità, nel Forlivese un nuovo ponte sulla Cervese

Sono iniziati i lavori di adeguamento idraulico del ponte sul torrente Bevano a Casemurate lungo la Cervese, la strada provinciale che collega Forlì al mare. L'intervento prevede la demolizione integrale dell'attuale ponte, troppo stretto, e la ricostruzione in una nuova struttura mista in acciaio e cemento armato, sopraelevata rispetto all'esistente di circa un metro.

I lavori sono finanziati in parte dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (Mims) e in parte con risorse della provincia di Forlì-Cesena, per un investimento complessivo di un milione e 320mila euro. L'adeguamento del tratto stradale, collegato al rifacimento del ponte, interesserà circa 350 metri di strada a due corsie di larghezza pari a 3,50 metri ciascuna. Verrà inoltre predisposta una corsia dedicata all'utenza debole di larghezza pari a 2,50 metri. I lavori dureranno circa quattro mesi in modo da evitare possibili disagi all'intenso traffico che interessa la Cervese durante i mesi estivi (tre milioni di transiti all'anno). Il cantiere è il primo di un piano provinciale che prevede 19 interventi sui ponti del territorio per un investimento complessivo di 21 milioni di euro.