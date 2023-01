Vende l'auto ma viene truffato, denunciato un 22enne

Ha venduto la propria auto alla cifra di 38mila euro, ma l'assegno circolare ricevuto come pagamento era falso. Per questo motivo, un cittadino verbanese si è rivolto ai carabinieri che, dopo alcuni accertamenti, sono risaliti all'acquirente. Si tratta di un 22enne pregiudicato della provincia di Milano, che è stato denunciato per truffa. Il giovane, subito dopo essere entrato in possesso del veicolo, l'ha rivenduto a un altro ignaro acquirente per la somma di 20mila euro, complicando le operazioni di recupero del bene.