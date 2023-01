Trasporti, in arrivo trenta nuovi bus per l'area di Ivrea

Gtt e Agenzia per la Mobilità hanno presentato a Ivrea (Torino) i nuovi autobus Crossway di Iveco, che entreranno in servizio nell'area dell'eporediese in questi giorni. Trenta i nuovi pullman che sono stati acquistati da Gtt, Regione e Città metropolitana, la quale ha anche deliberato un ulteriore finanziamento di un milione per il successivo acquisto di autobus urbani 100% elettrici sempre destinati alla città di Ivrea. "Questi trenta nuovi automezzi - ha spiegato il sindaco Stefano Sertoli - rappresentano un grande risultato per il rinnovo del parco circolante di Gtt nell'area di Ivrea e dell'eporediese e sono frutto di un importante gioco di squadra tra tutti gli enti coinvolti". L'amministratore delegato di Gtt, Serena Lancione, ha assicurato che l'impegno dell'azienda è finalizzato a completare il rinnovo del parco bus urbani di Ivrea entro la fine del 2025.