Benzina: Gdf acquisisce documenti in due depositi del Barese

Su disposizione della Procura di Bari, la Guardia di finanza sta acquisendo documentazione fiscale e contabile in due depositi commerciali del Barese nell'ambito di un'indagine su presunte condotte speculative nella commercializzazione dei carburanti.

L'indagine mira a verificare la corretta dinamica di formazione dei prezzi lungo la filiera di approvvigionamento. Gli accertamenti si sono concentrati in particolare sull'individuazione di distributori che, nell'ultimo periodo, hanno applicato in modalità self service i prezzi di vendita dei carburanti più alti nel territorio della Città metropolitana. "Fondamentale" - secondo la Guardia di Finanza - è stata la "preliminare consultazione dei dati rilevabili dall'Osservatorio prezzi carburanti", che "permette di rilevare in tempo reale i prezzi di vendita effettivamente praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale". Successivamente, attraverso la consultazione delle banche dati della Guardia di finanza, "gli approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare i depositi commerciali che hanno rifornito i predetti distributori, alcuni dei quali operanti nella provincia di Bari".