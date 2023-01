Benzina: al self a 1,880 euro, servito sopra 2 euro

Secondo ribasso consecutivo per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, nuovi ribassi anche sui listini dei prezzi consigliati. Ferme le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, fatta eccezione per una limatura sulle medie dei prezzi delle compagnie in "fai da te". Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di un cent/litro su entrambi i prodotti. Per Tamoil -2 cent sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,880 euro/litro (invariato, compagnie 1,882, pompe bianche 1,876), diesel a 1,922 euro/litro (invariato, compagnie 1,926, pompe bianche 1,913). Benzina servito a 2,017 euro/litro (invariato, compagnie 2,059, pompe bianche 1,934), diesel a 2,059 euro/litro (invariato, compagnie 2,104, pompe bianche 1,971). Gpl servito a 0,781 euro/litro (invariato, compagnie 0,792, pompe bianche 0,768), metano servito a 2,120 euro/kg (invariato, compagnie 2,131, pompe bianche 2,111), Gnl 2,595 euro/kg (-2, compagnie 2,614 euro/kg, pompe bianche 2,581 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,953 euro/litro (servito 2,211), gasolio self service 1,992 euro/litro (servito 2,251), Gpl 0,886 euro/litro, metano 2,176 euro/kg, Gnl 2,593 euro/kg.

Prezzi in aumento nell'ultima settimana (dal 23 al 29 gennaio) per benzina e gasolio. Secondo la media settimanale dei prezzi nazionali pubblicata sul sito del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, il costo della verde in modalità self è 1,871 euro al litro in crescita di 4,18 centesimi (+2,29%) mentre il gasolio auto si è attestato a 1,912 euro in aumento di 3,72 centesimi (+1,98%). In calo il gasolio per riscaldamento a 1,663 euro (-1,08 centesimi pari a un calo dello 0,65%).

"La proposta Euro 7" dellaCommissione Ue "costringerebbe i produttori di veicoli leggeri e pesanti a investire miliardi di euro nella tecnologia di post-trattamento dei motori e degli scarichi per guadagni ambientali minimi" e "ci esporrebbe a dannosi impatti industriali, economici, ma anche politici e sociali". Lo scrive il presidente dell'Acea, Luca de Meo, in una lettera indirizzata ai vertici Ue. "Le politiche e i regolamenti" Ue "dovrebbero sostenere l'obiettivo" della decarbonizzazione considerando "i ritmi specifici dell'industria, della ricerca e degli investimenti" e "questo purtroppo non è il caso", evidenzia de Meo.