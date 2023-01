Smog: Comune Firenze, controlli mirati su veicoli Euro 4

Sulla lotta all'inquinamento "da giorni abbiamo iniziato una campagna di controlli mirati sull'applicazione dell'ordinanza sugli Euro 4: ci sono controlli che saranno sempre più visibili e quotidiani" per bloccare le auto che non "possono circolare". Lo ha detto l'assessore all'ambiente di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio, rispondendo ad un question time, in Consiglio comunale, di Antonella Bundu (Sinistra Progetto Comune).

"C'è poi una richiesta al ministero di 10 milioni di euro per azioni sulla mobilità di cui avremo risposta nei prossimi giorni - ha aggiunto -. Il 3 febbraio avremo un incontro con la Regione Toscana". Sui bus "il Comune di Firenze ha raccolto 56 milioni da fondi europei per cambiare la flotta, acquistando mezzi elettrici. Su questo c'è una discussione con Regione e Autolinee Toscane: noi chiediamo che queste risorse siano aggiuntive e non sostitutive degli investimenti che At deve fare sulla flotta che circola in città".