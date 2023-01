Mercedes SLR McLaren Stirling Moss all'asta

Tra le auto che saranno battute all'asta tra il 31 gennaio e l'8 febbraio a Parigi da RM Sotheby's, c'è anche una rara Mercedes SLR McLaren Stirling Moss.

Si tratta di una barchetta realizzata per celebrare la vittoria della casa della stella a tre punte nella Mille Miglia del 1955 con l'equipaggio Moss-Jekinson.

Spinta da un V8 sovralimentato da 5,5 litri, capace di erogare 641 CV di potenza, questa vettura scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, e tocca i 354 km/h.

L'esemplare in questione è stato immatricolato in Germania nel 2010, ed ha meno di 150 km, praticamente è in condizioni pari al nuovo.

Il prezzo di vendita dovrebbe andare dai 3 ai 4 milioni di euro.

L'auto in questione rientra nel filone delle scoperte tutte guida e adrenalina, come la McLaren Elva, le Ferrari SP1 e SP2, e l'Aston Martin V12 Speedster, auto che che hanno avuto la SLR Stirling Moss come metro di paragone. Nello stesso lotto della SLR Sterling Moss, troviamo anche l'affascinante Mercedes CLK DTM che ha corso nella stagione 2000, una rara Porsche 911 Carrera RS Club Sport, e la Ferrari Enzo di colore nero, oltre ad altre vetture degne di nota.