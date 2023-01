La popolarissima Ford Fiesta entra nel giro delle aste

La Ford Fiesta, una delle auto più popolari e più vendute al mondo, sul mercato dal 1976, accede agli onori delle aste da collezionismo. La piattaforma Internet inglese Car&Classic, specializzata in vetture d'epoca, propone all'incanto online un raro esemplare della prima serie del 1981, in edizione speciale Bravo. L'esemplare, al tempo acquistato per 4.215 sterline, ha oggi un valore stimato quasi doppio (circa 9.500 euro) e verrà aggiudicato al miglior offerente sul sito il 3 febbraio, alle 21.45 del fuso orario di Greenwich, le 22.45 italiane.

Motore a benzina a quattro cilindri di 1,1 litri, cambio manuale a 4 rapporti, guida a destra, carrozzeria bicolore argento e blu cobalto, tetto apribile, cerchi da 12 pollici, la Fiesta con targa UK numero TVF938W in 22 anni ha percorso 12.600 miglia (20.277 km). Si tratta di una delle 20 Bravo con guida a destra ancora su strada in Inghilterra. Dalla sua prima immatricolazione è passata di mano 7 volte.

Ford ha anticipato nei mesi passati che la Fiesta uscirà di produzione definitivamente il prossimo giugno. "Dall'annuncio ufficiale - sottolinea Chris Pollitt, responsabile editoriale della piattaforma d'aste britannica - le ricerche di Ford Fiesta sul sito Car&Classic sono cresciute del 20%. In particolare, quelle della prima serie come questa Bravo sono incrementate del 150%. L'interesse per la popolarissima city car - conclude - è destinato ad aumentare quest'anno".