Guidano auto ubriachi, 2 denunciati e patenti ritirate

Una 39enne e un 27enne, rispettivamente alla guida con un tasso alcolico oltre quattro e quasi tre volte superiore ai limiti di legge, sono stati denunciati dai carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Pontassieve (Firenze). Inoltre ad entrambi sono state ritirate le patenti per guida in stato di ebbrezza. Nel primo caso, spiegano i militari in una nota, l'attività è scaturita a seguito di un autonomo sinistro stradale, verificatosi lungo la Ss 67, a Rufina, la notte tra venerdì e sabato. All'esito del successivo accertamento sulle condizioni psico-fisiche della guidatrice, la 39enne, che, dopo essersi ribaltata a bordo di un'utilitaria, ha riportato lievi lesioni, è risultata avere un tasso alcolico oltre quattro volte superiore ai limiti di legge. La seconda denuncia riguarda, invece, un 27enne controllato di notte all'ingresso di Pontassieve dopo che aveva cercato di eludere, compiendo alcune infrazioni al Codice della strada, il controllo nei suoi confronti: fermato, è stato trovato con un tasso alcolico quasi tre volte superiore ai limiti di legge. Per lui sono scattate, oltre al ritiro di patente, anche numerose contravvenzioni per le violazioni commesse.