Car detailing, via a corsi riconosciuti da Regione Lombardia

Inizierà il prossimo 28 febbraio la settima edizione dei corsi professionali di car detailing - I primi e unici dedicati al lavaggio, alla decontaminazione, alla protezione e alla lucidatura degli autoveicoli - riconosciuti da Regione Lombardia.

Evoluzione di tutte quelle competenze tradizionali e consolidate da anni di pratica e di professionalità nella cura e manutenzione dell'auto, ma trasportate in un contesto di nuove tecniche e nuovi prodotti con attenzione del singolo dettaglio e materiale, le competenze nel car detailing appartengono ad un settore in netta espansione che può aprire numerosi sbocchi professionali.

Gestiti da Innovacar Masterclass i corsi forniscono al partecipante (per la sessione 28 febbraio - 3 marzo sono previsti 10 posti) un attestato di competenza rilasciato da Regione Lombardia con validità in Italia e in Europa.

Come indicano gli organizzatori, il programma di perfezionamento è adatto a specialisti del car detailer che già svolgono la professione, ma che fino ad oggi non possedevano un attestato riconosciuto in Italia e in Europa che ne certificasse le competenze, o che sono alla ricerca di nuove abilità e conoscenze specifiche di prodotti e tecniche.

Ma anche agli appassionati di car detailing che vogliono provare a trasformare la propria passione per la cura dell'auto in un mestiere. Ed anche a professionisti del settore carrozzieria e autolavaggio che vogliono allargare le competenze in un ambito complementare, quello della pulizia e della protezione dell'auto, per conoscere le novità di settore.