Auto: Geely apre un centro stile alla Torre Diamante di Milano

Il gruppo automobilistico cinese cinese Geely apre un centro stile nella Torre Diamante di Porta Nuova a Milano. Denominato 'Geely Innovation Design Center Italia' (Gidci), avrà il compito di essere "una forza chiave per la definizione di strategie internazionali e lo sviluppo di prodotti per nuovi mercati", spiega il gruppo in una nota.

Geely, che controlla già diversi marchi tra cui Volvo, Polestar, Lotus, Lynk&Co., Smart (in joint-venture con Daimler), Proton e Geometry, è anche il principale azionista di Volvo Ab (camion e veicoli da cantiere) e Daimler, titolare del marchio Mercedes. Il Geely Innovation Design Center Italy è attualmente in fase di reclutamento e di organizzazione per diventare un "hub per la creatività e il design".

"L'apertura di un hub europeo per il design e l'innovazione in una delle capitali mondiali della moda e del design - spiegano in Geely - è stata fortemente voluta dal management, per affermare il ruolo centrale della creatività nel presente e nel futuro del brand". Il centro sarà un "partner chiave per il quartier generale del design Geely a Shanghai e per gli altri centri di design all'estero, lavorando su programmi di ricerca e sviluppo per concept car e veicoli di produzione e facendo funzione di think tank per tutti i creativi del gruppo".