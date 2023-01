Vent'anni di Rolls-Royce fra tradizione e innovazione

Quando la Rolls-Royce Motor Cars ha iniziato la produzione su larga scala a Goodwood, il modello di riferimento è stato la Phantom di settima generazione. La prima autovettura completata è stata consegnata al nuovo proprietario in una cerimonia speciale, un minuto dopo la mezzanotte del primo gennaio 2003.

Da quel momento storico, non meno di 20 diversi modelli e varianti sono stati creati e realizzati a mano a Goodwood.



L'odierna famiglia di modelli Rolls-Royce riflette due decenni di continua innovazione e progresso nel design, nella tecnologia, nei materiali e nei metodi, alla continua ricerca della soddisfazione di esigenze, gusti e i desideri in continua evoluzione dei suoi clienti. A Phantom, con le sue varianti coupé, è seguiti la più 'avvicinabile' Ghost, che è diventata il modello più venduto che il marchio abbia mai prodotto dalla sua fondazione, nel 1904. La famiglia di prodotti è cresciuta ulteriormente con Wraith (2013) e Dawn (2016), rispettivamente i modelli più potenti e pensati per colpire anche nell'estetica, nel portafoglio del marchio britannico. Nel 2018 è stata la volta di Cullinan, la 'Rolls-Royce dei Suv', ad oggi nei primi posti della classifica dei veicoli di lusso più richiesti.

Ad eccezione di Phantom, tutti i modelli della famiglia di prodotti attuali, sono disponibili anche come varianti Black Badge. Creata per una nuova generazione di clienti che desideravano un'espressione più attuale del marchio Rolls-Royce, questa serie permanente Bespoke ora rappresenta più di un terzo della produzione totale del marchio.

Dal 2003, i team di progettazione e ingegneria di Rolls-Royce hanno prodotto anche una serie di automobili sperimentali. In linea con la tradizione, questi sono stati indicati con il nome di EX, utilizzato fino al 1950 dagli ingegneri Rolls-Royce per mantenere la segretezza durante i test e lo sviluppo, oltre che dal distintivo 'RR' in rosso su argento.