Per Škoda il 2023 è anno di anniversari importanti

Il 2023 sarà una non di ricoreenze per Škoda Auto, che celebrerà anche il centesimo anniversario del logo con la freccia alata. Nell'anno appena iniziato ricorre poi anche l'ottantesimo anniversario della trazione integrale in Škoda.

La storia della casa automobilistica boema si riflette nel 2023 negli anniversari di trionfi sportivi, di viaggi a lunga percorrenza attraverso i continenti e di modelli che hanno aperto la strada alla Superb. La storia dell'azienda di Mladá Boleslav inizia nel 1895, quando gli appassionati ciclisti boemi Václav Laurin e Václav Klement fondarono l'officina di biciclette Slavia.

Dal 1899 iniziarono a progettare e produrre anche motociclette e, nell'autunno del 1905, con la presentazione della prima automobile Laurin & Klement, la Voiturette A, attirarono l'attenzione del grande pubblico. Grazie al successo internazionale, il marchio L&K (Laurin & Klement) crebbe rapidamente fino a diventare il più grande produttore di automobili dell'impero Austro-Ungarico e poi della Cecoslovacchia.

La Casa automobilistica di Mladá Boleslav utilizza il logo Škoda con la freccia alata dall'autunno del 1925, quando fu realizzata la fusione con il gruppo ingegneristico Škoda di Pilsen. Il marchio fu registrato il 15 dicembre 1923.

Nel 2023 ricorrono molti altri importanti anniversari per Škoda Auto, come il 110° anniversario dei modelli Laurin & Klement M, che hanno aperto la strada a Škoda Superb o gli ottant'anni dalla prima auto a trazione integrale.

Tra i tanti altri anniversari che cadono quest'anno, ci sono anche i 125 anni del primo stabilimento L&K, i 115 anni del record mondiale di velocità nella categoria delle auto a quattro cilindri con alesaggio fino a 86 mm (118,720 km/h), ma anche i 100 anni del logo Škoda con la freccia alata, i 90 di Škoda 420 con telaio a trave centrale, gli 85 anni dalle traversate di Africa e Sud America, oltre a diverse ricorrenze ancora.