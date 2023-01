Nel 2022 aumentati gli incidenti stradali e vittime

L'incidente a Fonte Nuova alle porte di Roma in cui sono morti 5 ragazzi è l'ennesima strage sulle strade. Un'ecatombe che nel 2022 ha visto aumentare sia il numero degli incidenti stradali sia quello delle vittime.

I dati della Polizia Stradale dicono che, a fronte di un incremento dell'incidentalità complessiva del 7,1% (70.554 contro i 65.852 del 2021), gli incidenti mortali - per un totale di 1.362 - e le vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8% e dell'11,1%. Gli incidenti con lesioni, 28.914, e le persone ferite, 42.300, sono cresciute del 8,4% e del 10,6%.

E anche il 2023 non è iniziato sotto un buon segno: sono già 85 i morti sulle strade nei fine settimana da quando è iniziato l'anno, secondo i numeri Asaps, l'Associazione amici e sostenitori della Polizia stradale. L'osservatorio considera le vittime nelle 72 ore che vanno dalla mezzanotte del venerdì alle 24 della domenica e dunque sono inclusi anche i cinque giovani morti a Fonte Nuova. "Ogni maledetto giorno. In tanti modi diversi ma con la fine sempre uguale. È finito il tempo dei "però", scrive su Twitter Luca Valdiserri, giornalista del Corriere della Sera e padre di Francesco, 18 anni, morto travolto da un'auto lo scorso ottobre in via Cristoforo Colombo, a Roma. "Però cosa vuoi che faccia una birretta in più. Però io so guidare", prosegue. Nel post, poi, continua a elencare una serie di frasi, giustificazioni, paragoni e comportamenti preceduti dal "però". Nonostante, come sottolinea all'inizio, si continui a morire nelle strade. A piedi, in macchina o in monopattino.

I numeri del 2022 sono cresciuti rispetto all'anno precedente. Tuttavia, nella prima parte del 2021 erano vigenti limitazioni alla mobilità previste dalle norme anti Covid. Rispetto invece al 2019 i numeri risultano in diminuzione: -8,3% per gli incidenti mortali e vittime, -9,2% per gli incidenti con feriti e -13,2% le persone ferite.

Le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale nel 2022 hanno controllato 1.782.491 persone e contestato 1.438.419 infrazioni al Codice della strada. Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 421.973, 30.560 patenti di guida sono state ritirate oltre a 40.019 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati poi 2.120.631. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 415.995, di cui 13.448 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 1.181. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 957.