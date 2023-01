Ecopneus: 230.000 tonnellate di PFU recuperate nel 2022

Anche nel 2022 Ecopneus, attraverso il sistema di gestione dei Pneumatici Fuori Uso, è riuscita a garantire una raccolta efficiente e capillare di PFU.

Complessivamente nel 2022 Ecopneus ha esaudito oltre 80mila richieste di prelievo dei Pneumatici Fuori Uso presso oltre 27.500 gommisti, stazioni di servizio e autofficine in tutte le Province Italiane.

In totale, ha raccolto 230.000 tonnellate di PFU , in tutti i Comuni d'Italia, anche nei piccoli comuni montani e nelle isole minori.

In percentuale si tratta del 119% del proprio target di legge, praticamente il 20% in più rispetto al mandato ministeriale richiesto.

Ecopneus, inoltre, contribuisce allo sviluppo del mercato della gomma riciclata e della filiera industriale del riciclo dei PFU.

Per questo, solamente nel 2021, ha investito circa 2 milioni euro in progetti di ricerca e sviluppo per le applicazioni della gomma riciclata.

Il Direttore Generale di Ecopneus Federico Dossena, ha dichiarato: "Anche nel 2022 Ecopneus ha raggiunto importanti risultati garantendo una gestione efficiente ed efficace dei Pneumatici Fuori Uso di propria responsabilità".