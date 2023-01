Contromano in autostrada, denunciato un uomo di Aosta

Un 56enne di Aosta è stato denunciato dalla polizia stradale per avere percorso, ubriaco al volante, più di una decina di chilometri di autostrada in contromano. È successo la scorsa notte sulla A5 Torino-Aosta.

L'uomo dopo avere imboccato l'autostrada contromano uscendo dall'area di servizio di Scarmagno est è stato intercettato e fermato dagli agenti tra gli svincoli di San Giorgio Canavese e Volpiano. Era ubriaco: il tasso alcolemico è risultato superiore di oltre due volte il limite consentito dalla legge. Oltre alla denuncia penale per guida in stato di ebbrezza gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente e al fermo amministrativo della vettura, una Peugeot 206. A dare l'allarme sono stati altri automobilisti in transito che hanno sfiorato la vettura in contromano.