Cantieri autostrade: Liguria, Aspi sperimenta Road Zipper system

E' attivo in via sperimentale sulla rete ligure di Autostrade per l'Italia il Road Zipper System, sistema progettato per minimizzare l'impatto dei lavori sulla circolazione, riducendone potenzialmente la durata e assicurando un incremento di sicurezza sia per il personale che opera nei cantieri che per gli utenti in transito. La tecnologia Road Zipper permette infatti di movimentare una barriera fisica di separazione posta tra due flussi di traffico contrapposti mediante uno specifico macchinario che non richiede l'impiego di personale su strada operando in continuità senza la necessità di chiudere carreggiate. I test si sono svolti nei cantieri di ammodernamento della autostrada A26, tratto complesso per mole e tipologia di lavorazioni, e quindi un banco di prova ideale dell'efficacia del macchinario. Brevettato negli Usa, il Road Zipper è un sistema a tecnologia avanzata che permette una gestione dinamica delle corsie disponibili favorendo il flusso di traffico prevalente attraverso l'apertura o chiusura di una corsia aggiuntiva in tempi brevissimi e in totale sicurezza.

Impiegata con successo sul Golden Gate Bridge a San Francisco, è utilizzata per realizzare cantierizzazioni riconfigurabili in tempo reale. Grazie a questa tecnologia sarà possibile rimodulare la carreggiata in tempo reale, conciliando la continuità delle lavorazioni con le esigenze della viabilità. Si tratta di una soluzione adottata per la prima volta da Aspi sulla propria rete con l'obiettivo, dopo questo primo periodo di test, di estendere questa tecnologia ai cantieri più impattanti al resto della rete in gestione. "Ancora una volta l'innovazione tecnologica si dimostra l'abilitatore principale di un approccio sempre più sostenibile alla mobilità - ha detto l'ad di Aspi Roberto Tomasi -. Fin dall'avvio del nostro piano di ammodernamento ci siamo impegnati per individuare soluzioni che potessero salvaguardare la fruibilità della rete anche in presenza di cantieri. La messa in opera di questo sistema rappresenta un punto di svolta sia per l'operatività delle squadre che per le esigenze di traffico. Soprattutto in Liguria, che si conferma per noi un territorio a cui dare la priorità".