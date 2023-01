Blu lucido e nero per la McLaren Artura di Lando Norris

In vista della prossima stagione di Formula 1 che lo vedrà impegnato con la McLaren, Lando Norris si è regalato una Artura, la supersportiva ibrida da 680 Cv prodotta a Woking,.

Ordinata utilizzando il programma di personalizzazione McLaren, l'Artura di Norris è stata realizzata attingendo alla tavolozza colori del casco di gara del pilota britannico con cittadinanza belga. Sfoggia, quindi, una carrozzeria nell'esclusiva tinta blu aurora, dettagli in carbonio in nero, colore scelto anche per l'abitacolo, rivestito in nappa e Alcantara. Le pinze dei freni gialle sono un altro richiamo all'elmetto racing, tinta che risalta in contrasto con il nero lucido dei cerchi in lega a 10 razze in alluminio forgiato.

Modello presentato nel 2021, attualmente in listino in Italia a partire da 231.000 euro, la Artura è equipaggiata con una power unit che abbina un propulsore turbo benzina V6 di 3,0 litri da 585 Cv a un'unità elettrica da 95 Cv, in grado quest'ultimo di spingere la vettura a zero emissioni sino a 130 km/h, con percorrenze massime per ciclo di ricarica di una trentina di chilometri. Nella modalità di guida ibrida, la vettura, che pesa poco meno di 1.500 kg, può toccare i 330 km/h di velocità massima, con uno 0-100 km/h in appena 3 secondi.

Tra gli optional scelti da Lando Norris per la sua vettura figura anche il pacchetto aerodinamico messo a punto dal reparto McLaren Special Operation: comprende prese d'aria anteriori ad elevata resa aerodinamica e alettone posteriore in fibra di carbonio. Il leggero e resistente materiale "racing" è stato impiegato anche per numerosi dettagli interni, come le levette al volante del cambio e il mobiletto del tunnel centrale.