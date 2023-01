Smog: a Firenze proseguono incentivi per rottamazione auto

Continuano a Firenze gli incentivi rivolti a privati e imprese per la rottamazione delle auto più inquinanti (diesel fino a euro 5) e l'acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale (elettrico, ibrido o a gas): il bando, pubblicato a settembre scorso e chiuso a fine anno, è stato ora riaperto fino al 30 giugno di quest'anno. Previsto un nuovo termine per la rendicontazione, il 31 ottobre, del quale potranno beneficiare anche i richiedenti che hanno presentato già la domanda e che stanno ancora attendendo l'arrivo del mezzo acquistato. Finora sono stati oltre 100 i fiorentini che hanno fatto richiesta. I fondi totali ammontano a due milioni e mezzo di euro messi a disposizione dal ministero della Transizione ecologica ed erogati dal Comune in accordo con la Regione Toscana che potranno sommarsi a quelli statali e varranno fino a 7.500 euro per i residenti con un Isee fino 36mila euro. I contributi potranno arrivare invece fino a 10mila euro per veicoli di trasporto merci di aziende, partite Iva ed enti del terzo settore. "Abbiamo chiesto di apportare al bando alcuni cambiamenti - ha sottolineato l'assessore all'ambiente Andrea Giorgio -. Tempi più lunghi per la rendicontazione e un pre-ok al contributo per far decidere i cittadini con più tranquillità. Il Comune intanto sta portando avanti il piano contro lo smog di cui la sostituzione dei mezzi più inquinanti è una parte, abbiamo trovato 54 milioni per sostituire gli autobus più vecchi con mezzi elettrici e vogliamo accompagnare la transizione ecologica non ostacolando ma accompagnando i cittadini nelle scelte: con questo bando diamo infatti incentivi in base all'Isee e chi ha meno riceve di più". "Con il rinnovo del bando - ha dichiarato l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti - si conferma l'impegno dell'amministrazione per agevolare il ricambio dei mezzi più inquinanti mettendo a disposizioni importanti risorse".