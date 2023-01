Pedaggi: da febbraio gratis bretella A11/A12 Massarosa-Viareggio

"Il Mit ha dato il via libera alla concessionaria Salt per rendere gratuita dal 1 febbraio la bretella nel tratto autostradale Massarosa-Viareggio. Una misura finalizzata a limitare i disagi agli utenti causati dalla limitazione della SS439 'Sarzanese' in conseguenza dei lavori attualmente in corso da parte di Toscana Energia spa.

L'esenzione è prevista per la durata dei lavori. Il pedaggio sarà gratuito nella tratta autostradale A11/A12 compresa tra il casello di Massarosa e quello di Viareggio, in entrambe le direzioni". Lo annuncia in una nota il vice ministro al Mit Edoardo Rixi.