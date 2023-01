Kia prolunga partnership con Australian Open

Kia ha comunicato la firma dell'accordo che la vedrà main sponsor per altri cinque anni degli Australian Open di tennis, fino al 2028, prolungando ulteriormente la storica partnership iniziata nel lontano 2002.

In occasione dell'edizione di quest'anno, "AO23", Kia illustrerà la sua visione e il suo impegno nella direzione di una mobilità sostenibile, anche attraverso lo slogan del brand "Movement inspires ideas" che vuole essere di ispirazione per tutti gli appassionati di questo sport. In qualità di partner principale dell'Australian Open, il 10 gennaio presso la Federation Square a Melbourne, Kia ha presentato una flotta di 130 veicoli tra cui il monovolume Carnival, i SUV Sorento e Sportage e il crossover elettrico EV6. I veicoli di Kia avranno il compito di accompagnare i giocatori, gli ufficiali di gara e i VIP in totale sicurezza e comodità in ogni punto di Melbourne in cui si svolge il torneo, per l'intera durata della rassegna internazionale (dal 16 al 29 gennaio).

"Australian Open 2023 segna un momento speciale nella storica relazione di Kia con il torneo, poiché annunciamo con grande piacere il rinnovo della partnership per altri cinque anni, fino al 2028", ha affermato Artur Martins, Head of Kia's Global Brand and Customer Experience. "Questa importante manifestazione sportiva è l'occasione perfetta per rappresentare la visione di Kia e la sua capacità di essere un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile", ha aggiunto.