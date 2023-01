F1: Ferrari, Leclerc gira a Fiorano sotto sguardo Vasseur

Terza e ultima giornata di test privati sulla pista di casa per la Ferrari: dopo il test driver con il giovane Schwartzman e i primi giri del 2023 di Carlos Sainz, è stata la volta di Charles Leclerc a Fiorano: 123 giri completati per complessivi 366 Km. Anche il monegasco sulla monoposto 2021, mentre il team principal Frederic Vasseur ha seguito i lavori dal box. Per i due piloti titolari del team di Maranello si è trattato del primo approccio in pista in questo 2023, anche se con la SF2021, dato che la nuova monoposto sarà presentata solo il giorno di San Valentino, ovvero il 14 febbraio. La stagione partirà invece il 5 marzo in Bahrain.