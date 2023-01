F1: Ferrari, Sainz in pista per test a Fiorano con la SF2021

Giornata di test per Carlos Sainz con la Ferrari del 2021 a Fiorano, nel rispetto del programma avviato ieri con il terzo pilota Robert Shwartzman e che proseguirà domani con Charles Leclerc. Per i due piloti titolari del team si tratta del primo approccio in pista in questo 2023, anche se con la SF2021, dato che la nuova monoposto sarà presentata solo il giorno di San Valentino.

Come capitato ieri a Shwartzman, il clima in mattinata ha rallentato il lavoro dello spagnolo che ha dovuto girare poco e con le gomme da bagnato. Nel pomeriggio, la pista si è un po' asciugata e Sainz ha fatto diverse tornate sul circuito modenese, coprendo oltre 350 chilometri, per un totale di 119 tornate (26 al mattino).