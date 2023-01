Con Officina Scania si preparano i tecnici del futuro

Sono iniziate le attività dell'Officina Scania dei Tecnici del Futuro. Realizzata dal distributore italiano della casa svedese, il progetto ha lo scopo di intercettare giovani talenti da avviare alla professione del tecnico di manutenzione e riparazione dei veicoli pesanti per inserirli poi nella Rete Scania di Officine Autorizzate. L'Officina Scania dei Tecnici del Futuro è basata sul programma di reclutamento e di formazione tecnica superiore realizzato in collaborazione con il Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione Aggiornamento Professionale della Lombardia e Gi Group, una delle principali agenzie per il lavoro italiane.

Il corso di formazione, inaugurato lo scorso mese di novembre, è di titolarità della Fondazione Its Lombardia Meccatronica, di cui il Cnos-Fap Lombardia è socio fondatore. Il taglio delle attività è molto pratico perché lascia ampio spazio ai laboratori e al tirocinio retribuito in un'officina Scania dove gli allievi possono arricchire le nozioni teoriche di base con un'esperienza diretta sul campo.

A coloro che superano la fase di selezione viene offerta la partecipazione gratuita al corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di Manutentori di Veicoli Industriali a cui seguirà l'assunzione a tempo indeterminato nella rete nazionale di assistenza tecnica Scania.