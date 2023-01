Aspi: Tomasi, interventi per 21 miliardi al 2038

"Le previsioni di Pef stimano al 2038 un valore complessivo di interventi per 21 miliardi di euro per due ambiti di sviluppo". Lo ha detto l'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, durante una tavola rotonda all'assemblea dell'Aiscat. "Numerose tratte della rete Aspi sono oggi ai limiti della propria capacità di trasporto e in assenza di potenziamenti per l'aumento della capacità sarebbero ancora più penalizzate. Per queste infrastrutture sono disponibili progetti di allargamento in sede (terze e quarte corsie, passante di Bologna) o fuori sede (Gronda di Genova)", ha spiegato Tomasi, sottolineando che ci sono circa 250 chilometri di potenziamenti da realizzare nel piano del gruppo. Inoltre, investimenti di "manutenzione rigenerativa" - già in avanzata fase di attuazione nel piano, "sono finalizzati a migliorare le prestazioni delle strutture in ottica di un mantenimento e miglioramento continuo della sicurezza". Nel piano ci sono poi circa 270 chilometri di ammodernamenti per le gallerie da realizzare su un totale di 365 chilometri e circa 100 chilometri di ammodernamenti per ponti e viadotti da realizzare su 270 chilometri, ha illustrato l'a.d di Aspi.